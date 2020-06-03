Dedelerinin otomobiliyle trafiğe çıkan altı ve yedi yaşlarındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan altı ve yedi yaşlarındaki iki çocuk dedelerinin otomobilini ‘kaçırarak’ trafiğe çıktı. Direksiyona geçen yedi yaşındaki çocuk kaza yaptı; iki kardeş de hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Polis, eyaletin Jackson County bölgesinde kaza yapan 2007 model Buick LaCrosse’un yoldan çıkarak önce korkuluklara sonra bir ağaca çarptığını, takla attığını ve yangın çıktığını açıkladı.

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Direksiyondaki çocuğun kontrolü kaybettiği belirtilen açıklamaya göre iki kardeş kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Kazada aşırı hızın da etken olduğu vurgulandı.

Emniyet kemeri takmadıkları ifade edilen kardeşlerin kimliği açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.