Dedektif gibi iz sürdü: 1991’de satılan baba yadigarı traktörü geri aldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli astsubay Kazım Kalkan, babasının maddi ihtiyaç nedeniyle sattığı traktörü, 29 yıl sonra geri almanın mutluluğunu yaşıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kalkan, babası Ramis Kalkan’ın çok sevdiği ekmek teknesi traktör 1991’de satılınca büyük üzüntü yaşadı. Baba yadigarı traktörü manevi değeri olduğu için geri almaya karar verdi.

Reklam

Emekli olduktan sonra traktörü bulmak için dedektif gibi iz sürdü. Babasının traktörü kendilerine haber vermeden sattığını belirten Kalkan şunları söyledi: “Çok üzüldük. Traktörü aradık ama o yıllarda imkanımız olmadığı için bulamadık. Emekli olup ilçeye geldikten sonra tekrar traktörü bulmak için harekete geçtim çünkü içimde ukde kalmıştı.”

Vekaletten şasi numarasına ulaştı

Traktörü uzun süre arayan ancak bulamayan Kalkan umudunu yitirmedi ve sonunda babasının notere verdiği vekaletten traktörün şasi numarasına ulaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sayesinde, traktörün Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Terziler köyünde yaşayan Turan Verim adına kayıtlı olduğunu tespit etti ve hemen irtibata geçti.

Reklam

Verim’in ilk başta traktörü satmak istemediğini dile getiren Kalkan şöyle devam etti: “Verim bana, ‘Bu traktör nasıl babanızdan size miras kalmışsa şimdi de bende. Bana da babamdan miras kaldı, veremem’ dedi. Uzun uğraşlarım sonucu Turan Verim’i ikna ettim. Buradan ona bir traktör alarak Zonguldak’a gittim. Aldığım traktörü ona verdikten sonra babamın traktörünü alarak Konya’ya getirdim. Büyük emek harcayarak babamın zamandındaki haline getirmeyi başardım. Şu anda çok mutluyum. Babam görmese de hissediyordur, diye düşünüyorum.”

‘Sıfır traktör al’ dese alacakmış

Kalkan, kendisine servet bağışlanmış gibi hissettiğini belirterek, “Eski sahibi bana ‘Sıfır traktör al’ dese dahi alacaktım. Ona bile razıydım” ifadelerini kullandı.