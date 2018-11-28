‘Dede Korkut’, UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde

Destanlarıyla bilinen ‘Dede Korkut’, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne kabul edildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13’üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı, Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti Port Louis’de düzenlendi.

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Toplantıda alınan karar göre destanlarıyla ünlü ‘Dede Korkut’, somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

Böylece Türkiye temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk beş ülke arasındaki yerini de korumuş oldu.

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‘Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik’ dosyası Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlanarak UNESCO’ya başvurulmuştu.

Listede, Türkiye’nin bazıları ‘Dede Korkut’ gibi diğer ülkelerle ortak olunan değerler dahil toplamda 16 kültürel mirası bulunuyor.

Bunlardan bazıları Âşıklık Geleneği, Karagöz, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Mesir Macunu Festivali, Meddahlık Geleneği ve Mevlevi Sema Törenleri.

Türk kültüründe önemli bir yer tutan ‘Dede Korkut’, bilge bir Türk büyüğü olarak kabul edilirken Türk devlet yapısına ilişkin söylediği sözlerle biliniyor.