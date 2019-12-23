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Yaramazlara biraz batar!

DEDAŞ’tan ‘düzeltme’: Bölgede kayıt dışı tüketim yüzde 54.9

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), hizmet verdiği altı kentteki kayıt dışı tüketiminin 54.9 olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA

DEDAŞ’ın yazılı açıklamasında, 2013’te bölgedeki kayıt dışı tüketimin yüzde 80’lerde olduğunu, oranın düşürülmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun politikaları doğrultusunda 2 milyar 622 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gerek yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi, gerekse sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibariyle dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9’a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir.”

Açıklamada, 2019’da bir önceki yıla göre abone sayısının yüzde 6 arttığı, enerji tüketiminde 200 milyon kilowatt saat düşüş olduğu belirtildi. DEDAŞ, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da hizmet veriyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün, 21 Aralık’taki açıklamasında “Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86 civarındadır” demişti. DEDAŞ’ın kurumsal açıklaması, mühendisin açıklamasının basında genişçe yer bulmasının ardından geldi.

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Altı kentte hizmet veren Dicle Elektrik: Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86

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