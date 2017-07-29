Deaflympics 2017’de dili boğazına kaçan Brezilyalı futbolcuyu hakemin müdahalesi kurtardı 

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Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics 2017) kadınlar futbol üçüncülük maçında dili boğazına kaçan Brezilyalı futbolcu, mücadelenin hakeminin ilk müdahalesiyle hayata döndü.

DHA’nın haberine göre Deaflympics Samsun 2017’nin 11’inci gününde Brezilya ve Büyük Britanya kadın futbol milli takımları arasında oynanan bronz madalya maçının 89’uncu dakikasında, rakibi Lhathini Pushpalingham ile çarpışan Brezilyalı Lara Geovana Neves, yere yığıldı.

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Neves’in nefes almadığı fark eden futbolcular panik yaşarken, mücadelenin hakemi Ömür Bozkurt, yaptığı kritik müdahaleyle oyuncunun hayatını kurtardı.

‘Gözleri geriye düşmüş, nefes almıyordu’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı’yla imzaladığı protokol çerçevesinde düzenlenen bir seminerde ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Bozkurt, olay anını şöyle anlattı: “Hava topu mücadelesinde oyuncular kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyuncunun yanına yaklaştım. Oyuncu sırt üstü uzanmış, gözleri geriye düşmüştü. Nefes almıyordu. Dili boğazına kaçmıştı. Beş on saniye dilini tuttum. Oyuncu nefes almaya başladı. Zaten bu noktada acil yardım ekipleri de geldi.”