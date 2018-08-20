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Yaramazlara biraz batar!

DBP’li bedeliye eş başkanı ve HDP’li iki yönetici tutuklandı

 

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Adıyaman’ın Kömür Beldesi Belediye Eş Başkanı Hüseyin Yuka ile HDP Gerger ilçe eş başkanları Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç tutuklandı.

Fotoğraf: Bianet

Bianet’in haberine göre Adıyaman’ın merkez Kömür ilçesi kırsalında düzenlenen askeri operasyonda dört askerin hayatını kaybetmesi üzerine evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan Yuka, Özdemir ve Tunç tutuklandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne çıkarılan Yuka’nın da aralarında bulunduğu üç kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘bilerek ve isteyerek örgüte yardım yataklık’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren Yuka, Özdemir ve Tunç aynı gerekçelerle Adıyaman Cezaevi’ne kondu.

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Ne olmuştu?

16 Ağustos’ta Adıyaman’daki operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle bir asker ölmüştü. Adıyaman Valiliği yaptığı açıklamada, bir askerin patlayıcının infilak etmesi sonucu diğer üç askerin ise askerlerin yanlışlıkla açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Açıklamada sekiz kinin gözaltına alındığı bilgisi de verilmişti.

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