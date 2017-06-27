Eski Mardin büyükşehir belediye eş başkanı DBP’li Ahmet Türk, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne ‘sağlığı elverdiğince’ katılacağını söyledi.

DHA’nın haberine göre Türk, yürüyüşe Kocaeli’nin Kandıra ilçesinden destek verecek.

Kandıra’nın sembolik bir önemi var, zira HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ bu ilçedeki cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Türk, yürüyüşe dair şunları şunları söyledi: “Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim.”

Adaletin herkes için gerekli olduğunu, ömrünün bunu savunmakla geçtiğini belirten deneyimli siyasetçi, Türkiye’de Kürtler ve Aleviler gibi toplumun çeşitli kesimlerinin mağdur edildiğini kaydetti: “Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir.”

CHP, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

Bugün itibariyle 13’üncü gününü geride bırakan yürüyüşün Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’nde sona ermesi planlanıyor.