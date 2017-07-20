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DBP lideri Sebahat Tuncel’den Gülmen ve Özakça için üç günlük açlık grevi

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özaça için açlık grevi yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevlerinin 134’üncü gününde.

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DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Duvar’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, Tuncel, iki eğitimci için cezaevlerinde başlatılan üç günlük açlık grevine katıldı.

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