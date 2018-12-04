Gizli değil ‘hayalet’ tanık: Beş yıl hapis yatıran ifadeyi veren kim bilinmiyor

Şırnak’ta gizli tanık ifadesiyle tutuklanan bir yurttaş, beş yıl sonra ortada gizli tanık olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Abdurrahman Dalmış isimli yurtttaş 2010 yılında Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı. Suçlamalara dayanak olarak ‘Batman’ ve ‘Hurdacı’ kod adlı iki gizli tanığın beyanları gösterildi.

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Ancak gizli tanık beyanlarının talep edildiği Diyarbakır ve Şırnak emniyeti şu yanıtı verdi: “Tanık koruma Şube Müdürlüğümüz arşivlerinde yapılan araştırmalar sonucunda ‘Batman’ ve ‘Hurdacı’ kod isimli gizli tanıklar hakkında herhangi bir kayda rastlanılmamıştır.”

Beş buçuk yıl boyunca cezaevinde kalan Dalmış hakkında, gizli tanıkların bulunamaması ve gizli tanık beyanlarının diğer delillerle desteklenmemesi sebebiyle beraat kararı verildi.