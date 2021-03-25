‘Dayanacak gücüm kalmadı’ diyen kahvehaneci intihar etti

İzmir’de kahvehane işleten 59 yaşındaki Nuri Çengeloğlu, “Dayanacak gücüm kalmadı” diyerek intihar etti.
DHA’nın aktardığına göre Nuri Çengeloğlu, dün saat 19:30’da Karabağlar ilçesindeki evinde yalnızca tabancayla göğsüne ateş etti.
Silah sesini duyan yakınları, eve girince adamı yerde yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılan Çengeloğlu, hayatını kaybetti.
Kahvehane işleten adamın Facebook hesabından dün saat 18:59’da bir mesaj paylaştığı da ortaya çıktı.
İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, Çengeloğlu’yla çektirdiği fotoğrafı Facebook hesabından paylaşarak, intihar eden adamın ekonomik sıkıntılara dayanamadığını belirtti.