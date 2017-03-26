Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Dayakçı’ Boynukalın da bu kararı ‘beğenmedi’: Hakan Şükür’ü ihraç etmeyen genel kurul bizim için yok hükmünde

Hürriyet gazetesine 6 Eylül 2015’te gerçekleştirilen taşlı sopalı saldırıda başrolü oynayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihraç edilmemesini ‘şiddetle’ kınadı.

‘Genel kurul bizim için yok hükmünde’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Şükür ve Erdem’in üyelikten çıkarılmalarını oy çokluğuyla reddeden genel kurulun Galatasaray’a yakışmadığını savunan Boynukalın, “O ihraç gerçekleşene kadar bizim için genel kurul yok hükmündedir” diye yazdı.

Galatasaray, ‘FETÖ’ oylamasında Hakan Şükür ve Arif Erdem’i üyelikten ihraç etmedi

Hakan Şükür’in ihracına karşı çıkan kongre üyesi: İktidarın yanılma hakkı var da Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın?

Bakan Kılıç, Şükür ve Erdem’i ihraç etmeyen genel kurula karşı Galatasaray yönetimini ‘göreve çağırdı’: Düzeltilmeli

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...