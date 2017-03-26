‘Dayakçı’ Boynukalın da bu kararı ‘beğenmedi’: Hakan Şükür’ü ihraç etmeyen genel kurul bizim için yok hükmünde

Hürriyet gazetesine 6 Eylül 2015’te gerçekleştirilen taşlı sopalı saldırıda başrolü oynayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihraç edilmemesini ‘şiddetle’ kınadı.

‘Genel kurul bizim için yok hükmünde’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Şükür ve Erdem’in üyelikten çıkarılmalarını oy çokluğuyla reddeden genel kurulun Galatasaray’a yakışmadığını savunan Boynukalın, “O ihraç gerçekleşene kadar bizim için genel kurul yok hükmündedir” diye yazdı.

FETÖ Firarisi Hakan Şükür’ün Galatasaray üyeliğinden ihracı oy çokluğuyla reddedildi. Bir Galatasaraylı olarak bu kararı şiddetle kınıyorum. — Abdurrahim (@A_Boynukalin) 25 Mart 2017