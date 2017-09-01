Davutoğlu’nun yakın korumasıyla tartışan öğretmen ‘polise hakaret’ten gözaltında

Eski başbakan ve AKP Konya Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu bayram namazı çıkışında yakından görmek isteyen öğretmen Yakup Büyükkaragöz, ‘polise hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Davutoğlu, bayram namazını memleketi Konya’da Mevlana Müzesi’nin yanındaki Sultan Selim Camii’nde kıldı.

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Davutoğlu, daha sonra kendisi bekleyenlerle bayramlaşarak sohbet etti.

Bu sırada Davutoğlu’nun kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz’e geri çekilmesini söyledi.

Büyükkaragöz de, ”Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz. Ben sadece izliyorum” dedi. Bunun üzerine koruma polisi ve Büyükkaragöz arasında başlayan tartışmaya diğer yakın korumalar da katıldı.

Ardından yakın korumalar, görevli polislerden, ‘polise hakaret’ ettiği iddiasıyla Büyükkaragöz’ü gözaltına almalarını istedi.

Gözlatına alınan Büyükkaragöz ”Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu’nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi” dedi.