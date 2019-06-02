Davutoğlu’ndan ‘yeni hal’e davet

Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya’daki bir iftar programında yaptığı konuşma ile yeni oluşum sinyalleri vermeye devam etti. Davutoğlu, katılımcılara, “Hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum” dedi.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Davutoğlu, iftar programında şunları söyledi: “Ankara’daki konuşmamda yeni bir vizyona ihtiyacımız var demiştim. Evet ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Konya’da buna yeni bir şey eklemek istiyorum; bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz. Temel değerlerimizi yitirmemek için, bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu ekibi aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum.”