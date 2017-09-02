Davutoğlu’ndan ‘bayram mesajı’: Muhasebeye en fazla ihtiyacı olanlar davayı üstlendiğini iddia edenler

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, bayramların bir muhasebe mevsimi olduğunu belirterek, ”Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir” diye konuştu.

Memleketi Konya’da partisinin bayramlaşma törenine katılan Davutoğlu sözlerine şöyle başladı: “Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir. Esas değerlendirme yapıp, tekrar tekrar üzerinde düşünmesi gerekenler sizler, bizler gibi bir davanın sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini iddia edenlerdir. Muhtardan başlayarak, Cumhurbaşkanlığı’na kadar giden süreçte, herhangi bir yerde başkan diye anılmak, üye olarak anılmak ve itibar görmek istediğiniz zaman, biliniz ki rabbimiz o itibarın karşılığında terazinin öbür kefesine de bir hesap sorma günü koyar. O zaman bu muhasebeyi hep birlikte tek tek yapmak zorundayız.”

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‘Herkesin hakkını teslim edeceğiz’

Yaklaşan AKP kongresi öncesi partililere ‘kişisel ve küçük hesapları’ bir kenara bırakma çağrısı yapan Davutoğlu, darbe girişimi gecesiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerle ilgili ”15 Temmuz gecesi sabaha kadar ulusal ve uluslararası kanallarda konuştuğumuz halde o gece konuşmadı, diye iftira atmaya kalkıyorlar. Niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bu davanın odak şehrini sarsmak istiyorlar, sarsamayacaklar. Görevler alınır, verilir, devredilir. Yakında kongre yapılacak, bazı görev değişiklikleri olabilir ama herkesin hakkını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.