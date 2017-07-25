Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye Türkeş yanıtı: Kendi sorunlarıyla yüzleşmeli

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Tuğrul Türkeş’in kabine dışı kalması üzerine sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Bahçeli, grup toplantısında Türkeş’le ilgili, “Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım” demişti.

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‘Bahçeli uzlaşmaz tavrının karşılığını sandıkta gördü’

Bu sözlere tepki gösteren Davutoğlu, Davutoğlu, “Her zaman yaptığı gibi nezaketsiz bir şekilde şahsım üzerinden gündem değiştirme çabasına girmiştir” dedi.

Bahçeli’yi, AKP 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olamadığında geçiş hükümeti kurmaya destek vermediği için eleştiren Davutoğlu, “Bahçeli ise uzlaşmaz tavrının karşılığını sandıkta görmüş ve MHP parlamentoda dördüncü parti konumuna gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

‘Siyasi olgunluktan yoksun’

Eski başbakan, “Hal böyle iken Sayın Bahçeli’nin kendi parti içi meselelere dair sorular karşısında kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine şahsımı hedef göstermesi, insani olgunluğa, siyasi ahlaka ve öncülüğünü yürüttüğü siyasi geleneğe yakışmamaktadır. Sayın Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” dedi.