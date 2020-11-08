Davutoğlu’ndan Albayrak çıkışı: Düzeni aşiret anlayışına çeviren sistem değişmeli

Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu, ‘devlet düzenini aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesinin zorunlu olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş ancak hükümetten resmi açıklama gelmemişti.

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AKP üyesiyken dışişleri bakanlığı, genel başkanlık ve başbakanlık yapmasının ardından görevden alınınca istifa edip Gelecek Partisi’ni kuran Davutoğlu, Albayrak’ın istifa etmesinin ardından hükümeti eleştirdi.

Gelecek Partisi lideri, “Hazine ve maliye bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor” dedi.

Davutoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem talebini bir kez daha dile getirerek gün içindeki açıklamasının takip edilmesini istedi.

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