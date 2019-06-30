Davutoğlu’ndan AKP’ye: Yalvarırım gelin konuşalım, muhasebe yapalım

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, “Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak. Yalvarıyorum gelin konuşalım” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul seçimleri yorumu

Elazığ Gönül Dostları Buluşması’nda konuşma yapan Davutoğlu, bugünün susma vakti olmadığını söyledi: “AK Parti İstanbul seçimlerinde 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde söylemde ahlakta siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır.”

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1 Kasım 2015 genel seçimlerini örnek gösteren eski başbakan şunları söyledi: “Biz Türkiye’de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi ‘cumhur ittifakı’ olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP’ninse, AKP’nin oy oranı yüzde 34’lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?”

Siyasi hareketlerin ve partilerin ‘tavanda‘ bölünmeyeceğini belirten Davutoğlu, “Bizim hareketimizde de iki kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15’lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez” dedi.

‘Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var’

AKP’nin milletle vicdani kopuş yaşadığını ifade eden Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Bizi eleştirenler düşünmek zorunda.”

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Eski başbakan, bu kopuş çözülmedikçe herhangi bir toparlanma olamayacağını belirtti.

Berat Albayrak’a isim vermeden eleştiri

“Ekonominin başında ekonomiden anlayan insanlar vardı; vizyon vardı” ifadesini kullanan Davutoğlu, “Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır” diyerek adını anmadan Maliye ve Hazine Bakan’ı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

Davutoğlu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecini de eleştirdi: “Devlet mimarisi kişilere siyasi parti görüşlerine göre inşa edilmez. Çarpık parlamenter sistemden çarpık bir sisteme cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında geçildi.”



