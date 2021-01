Davutoğlu’na göre erken seçim ihtimali ‘çok düşük’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, erken seçim ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

Fotoğraf: AA

Kanal 42 yayınında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Reklam

Gelecek Partisi lideri, ‘Bahçeli’nin kendisi memleketin sahibiymiş, onlar da kiracıymış gibi’ davranmaması gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, “Bahçeli Ankara’da köşesinde evinde dizi izlerken ben bir gün Silopi’deydim, bir gün Sur’daydım. Askerlerimle, polislerimle birlikte terörle mücadele ediyordum” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘yalancı’ dediğini, sonra cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğini ifade ederek “Böyle yerlilik, millilik olmaz” dedi.

Reklam

Gelecek Partisi liderinin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sayın Erdoğan da perde gerisine sığınmasın. Bahçeli’yle yaptığım görüşmeyi de bir başbakan olarak aktardım. Kılıçdaroğlu’yla da yaptığım görüşmeyi de aktardım. Sayın Erdoğan çıksın o günlerde Bahçeli hakkında ne dediklerini söylesin bakalım. Bu noktaya nasıl gelindi? Çünkü herkesin herkese ihtiyacı var.

Bahçeli bugün MHP liderliğini Erdoğan’a borçlu. Erdoğan da Bahçeli’ye. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yetkilerinde birbirlerine bağlılar şu anda.

Bu vizyon ortaklığı değil. Bu milli ortaklık da değil. Bu birbirine muhtaç olan ve gücü kaybettiklerinde halkın arasında çıkmakta zorlanacak olan insanların ortaklığı.

Seçim mesajı

Türkiye her an seçime hazır olmalı. Bir siyasi parti lideri olarak, partimi seçime hazır kılmaktır. Bugün kar-kış demeden yollardayız. Şu an erken seçim çok düşük gibi görünüyor.

Çünkü cumhurbaşkanı seçim istemeden bir erken seçim hemen hemen imkânsız. Cumhurbaşkanını da erken seçime gönderecek faktör ise Bahçeli faktörü. Bahçeli iktidar olmaktan korkuyor. İktidarı paylaşmak ve frenlemek istiyor.

Rahmetli Ecevit’e de aynısını yapmıştı. Bugün ‘cumhur ittifakı’nda benim gördüğüm derin bir fay hattı var. Bu fay hattının Türkiye’yi ne zaman seçime götüreceğini bilemeyiz. Şu an bu fay hattı açılıyor.”