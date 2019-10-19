Davutoğlu: Yüreği olan karşımıza çıksın

AKP’den ihraç edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisini eleştirenlere “Karşımıza çıkın” dedi.

Fotoğraf: DHA

Manisa’da düzenlenen Manisa Dostları Platformu’nun toplantısında konuşan Davutoğlu, ‘kendileriyle konuşmaya yüreği olan’ insanlarla istişare yaptıklarını söyledi.

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Eski başbakan, kendi düşüncelerini onayladıklarını söyleyenlerin korku iklimi nedeniyle “Bizi şimdilik mazur görün” dediğini dile getirdi. Davutoğlu, hedeflerinin ‘dışlamayan ve zarafeti terk etmeyen’ siyasi söylem olduğunu kaydetti.

Eski başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir grup, o dönemdeki AK Parti’nin başarılarını bir yere yazarken tüm başarısızlıklar da bize yazıyor, bir başka grup ise ‘AK Parti’yi eleştiriyoruz’ deyip bizi eleştiriyor. Ben buradan iki gruba da sesleniyorum… Biz hür ve özgür platformda konuşmaya hazırız, yorumcular bizi konuşuyorlar ama bizim her şeyi konuşacak yüreğimiz var. Yüreği olan karşımıza çıksın.”

‘Ortak aklı teşvik eden tüzük’

Davutoğlu, şunları ifade etti: “Soğuk savaştan dünya fayda görmedi ki Türkiye görsün. Biz bu daralmış siyasetin önünü açacak şekilde özgün, ilkeli bir siyasi vizyonu hayata geçireceğiz inşallah. Üzerinde çalıştığımız parti programı bu arayışın yansıdığı bir program olacak. Ortak aklı, demokratik katılımı teşvik eden bir tüzük olacak.”

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ABD ve Suriye konusu

Eski başbakan, “Yerilecek bir şey olduğunda Davutoğlu dönemi diyorlar, övünülecek bir şey olduğunda AK Parti iktidarları dönemi diyorlar” dedi. Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun ‘yüz karası’ olduğunu, iade edilip cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi.

AKP’den ihraç edilen Davutoğlu, yeni partisini kurmak için hazırlıklarına devam ediyor.