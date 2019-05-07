Davutoğlu: YSK temel değerlerimizi zedeledi

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den sonra eski başbakan Ahmet Davutoğlu da, İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararını eleştirdi. Davutoğlu söz konusu kararın ‘temel değerlerimizi zedelediğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının ‘evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırı’ olduğunu ifade etti.

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Davutoğlu şunları yazdı:

“Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır.”

“Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.”

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