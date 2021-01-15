Davutoğlu, Özdağ’a yapılan saldırı ile ilgili: Sessiz kalmak olaya teşvik etmektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırı ile ilgili “Sayın Cumhurbaşkanı, bu bir terör saldırısıdır demelidir. Sessiz kalmak olaya teşvik etmektir” dedi.

Özdağ’ı ziyareti sonrası hastane çıkışında gazetecilere konuşan Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

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*Selçuk Özdağ alçakça ve kalleşçe bir saldırıya uğradı.

*Hepimizin kaygı duyduğu kafa travmasına dair bir belirti yok. 17 dikiş atıldı. Hala ciddi şekilde travmatik etki devam ediyor. Yarın sabah yedi buçukta da ortopedik bir ameliyat geçirecek.

*Birçok siyasi lider beni de arayarak, yaptığı açıklamalarla da bu saldırıyı kınadılar.

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*Bu herhangi bir suç değildir. Millet düşmanı, insan düşmanı, demokrasi düşmanı güvensiz, istikrarsız dikta rejimi yaratmak isteyen ve insanların yüreklerine korku salmak isteyen bir çete tarafından gerçekleştirildiği aşikardır.

*Ancak piyonlara bakarak yanılmamak lazım. Bu piyonların arkasında kim varsa ve Türkiye’yi tekrar 90’lı yılların faili meçhullerine götürmek isteyen kimlerse buradan onlara bütün Gelecek Partisi kadrosu ve bugün bizlerle dayanışma sergileyen herkes adına buradan sesleniyorum: Asla bu senaryonuzun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz.

*Bu tür saldırılar korkakların saldırısıdır. Kalleşlerin, alçakların saldırısıdır.

*Liderleri bazında açıklama yapmayan iki parti var. Türkiye’yi yönetmekte olan iki parti. Ne sayın cumhurbaşkanı ne sayın Bahçeli şu ana kadar alçakça saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadılar.

*Saldırıyı duyar duymaz, sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunmuştum ve buradan tekrar söylüyorum: Bizim birinci derecede muhattabımız sayın cumhurbaşkanıdır.

*Şu ana kadar 10 saat geçti. Sayın Cumhurbaşkanı çok sıradan bir olay için hemen açıklama yapıp kendisi gibi düşünmeyenleri terörist ilan ederken. Bugün Ankara’nın ortasında bir siyasi terör yaşandı. Bu bir terör faaliyetidir.

*Bu saldırı, Türkiye’deki demokratik düzeni yıkma parantezi içinde ele alınmalıdır.

*Sayın Bahçeli de -Özdağ’ı hedef alan hakaretlerinden sonra- saldırıyı kınadığını ifade etmelidir.

*Bütün siyasi liderlerden, sorumluluk sahibi sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz.

*Hukuk devleti kuralları içinde biz bu mücadeleyi vereceğiz, hakkımızı arayacağız.

*Biz nefes alıp verdikçe bir daha bu ülkede diktaya, otoriter rejimlere izin vermeyeceğiz.