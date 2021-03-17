Diken

Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar” dedi.

Fotoğraf: AA

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

Reklam

Aynı zamanda, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış; iddianameyi göndermişti.

Davutoğlu, Twitter paylaşımında kapatma davasına ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine şöyle değerlendirdi: Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye’yi 1990’ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız.”

HDP’ye kapatma davası açıldı

Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

SON HABERLER

Üyeleri, Boğaziçi Mezunlar Derneği’ne tepkili: Bulu davasına müdahil olun

Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı mezunları, akademisyenlerin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğe atanmasının iptali için Danıştay’a yaptığı başvuruya müdahil olmaya hazırlanıyor. Mezunlar, davaya müdahil olunabileceği duyurusunu yapmayan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) tepkili.