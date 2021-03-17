Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak öğrencilerin ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İki öğrenci tutuklu olarak yargılanacak, iki öğrenci de halen ev hapsinde.