Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar” dedi.
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.
Aynı zamanda, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış; iddianameyi göndermişti.
Davutoğlu, Twitter paylaşımında kapatma davasına ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine şöyle değerlendirdi: “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye’yi 1990’ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız.”