Davutoğlu kenara çekildi: Aday olmam, başka partiye de gitmem

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili adayı olmayacağını açıklarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini ve AKP’den başka bir partide yer almayacağını vurguladı.

Davutoğlu geçtiğimiz günlerde 24 haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile birlikte hareket edeceği konuşulan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmüştü. Gül’le birlikte hareket edeceği konuşulan Davutoğlu TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

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‘Gül’le görüşmeyi kimse sorgulamasın’

Akademisyenlik ve siyaset hayatında her zaman ilkelerle hareket ettiğini vurgulayan Davutoğlu üç hususun net bir şekilde bilinmesini istediğini belirtti: “Birincisi geçtiğimiz günlerde Sayın Abdullah Gül’ün davetiyle bir araya gelmemiz sebebiyle spekülasyon üretildi. Benim için insani ahlak önemlidir. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları, selefim olan başbakanları benimle görüşme davetinde bulunduğunda bunu yerine getiririm. Kimsenin bunu sorgulamaya da hakkı yoktur, fikir beyan etmeye de hakkı yoktur. Bizler, devlet görevi üstlenenler her birimiz millet meseleleriyle ilgili bir araya gelir konuşuruz.”

‘Bu kimliği bırakmaya niyetim yok’

İkinci husus olarak da tüm enerjisini son 16 yıl içinde partisine vakfettiğini vurgulayarak teşkilata teşekkür eden Davutoğlu şunları söyledi: “AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, organizasyon içinde bulunmadım, bulunmam. Bunu ad siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. AK Parti’nin almış olduğu karar benim de karardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır.”

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‘Kaygılarımı ifade edeceğim’

Davutoğlu’nun bilinmesini istediği üçüncü konu ise şöyle: “Kendi siyasi geleceğim konusunda ise beni tanıyanlar bilir Başbakanlığı bir hafta içinde bırakmış olan siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Kendi şahsi siyasi geleceğim hususunda da iki konuyu vurgulamak isterim. Önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. İki, böyle bir algı oluşmaması için de zikrederek söylüyorum: Seçim sonrasında da hiçbir mevki makam beklentim planım yoktur ve olmayacaktır. Bundan sonra siyasi faaliyete devam edecek miyim? Edeceğim. Çünkü ilkeler konusunda Türkiye’de dünya da kritik bir eşikten geçiyor. Tarih nehri akarken bu tarih nehrine kenardan bakmayı doğru bulmam.”

AKP’nin ilkeleri konusunda yapılacak her faaliyete hiçbir mevki makam beklemeksizin gece gündüz katkıda bulunacağını belirten Davutoğlu “Çelişkili her tutumda da hiçbir tehdide kulak asmaksızın kaygılarımı ifade edeceğim. Bunları ilgili yetkililerle de gerekli gördüğümde kamuoyuyla paylaşacağım. Bizim iki merciye borcumuz vardır. Allah’a ve millete” dedi.

Davutoğlu 2016’da Erdoğan’ın talebi üzerine başbakanlıktan istifa etmişti.