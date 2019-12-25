Davutoğlu: Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesi gerektiğini Erdoğan’a söylemiştim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kanal İstanbul ile ilgili kaygılarımı Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin yeni yönetim kadrolarını açıklamak için düzenlediği basın toplantısı sonrası, gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Davutoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili, başbakanlığı döneminde aldığı raporlardan tatmin olmadığı için tekrar fizibilite yapılması talimatı verdiğini söyledi.

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Davutoğlu, Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağına ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum.”

Davutoğlu, Libya’yla yapılan anlaşmanın doğru olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye Akdeniz’in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur; devam eden iç savaşta Türkiye’yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı.”