Davutoğlu: Hukuk devleti yok edildi, iktidardan nasiplenenler refah içinde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülkemizde hukuk devleti yok edilmiş, sadece bir zümre için adalet işlemektedir” dedi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Davutoğlu, Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi’ne eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katıldı.

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‘Asgari refah yok edildi’

Davutoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde hukuk devleti yok edilmiş, sadece bir zümre için adalet işlemektedir. Ülkemizde halkımızın hak ettiği asgari refah seviyesi ortadan kaldırılmış, sadece iktidardan nasiplenenler ve onların yakınları refah içerisinde yaşıyorlar. Gelecek Partisi’ni bizlere kurduran sebepler de bunlardır. Ama milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi anlıyor ve her şeyi bir tarafa not ediyor, yanılmaz hafızasında kayda alıyor”

‘Kriz ‘ben geliyorum’ demişti’

Gelecek Partisi genel başkanı, şöyle devam etti: “Son dört yıl boyunca bu iktidarın demokrasiden, hukuk devletinden, şeffaflıktan, denetimden ve liyakatten uzaklaşmasıyla bu kriz adeta ‘Ben geliyorum’ diye bağırarak gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte ekonomik, siyasi ve hatta toplumsal bir kriz kaçınılmaz hale gelmiştir. “

‘Kamu bütçesinde açık 68 milyar lira’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri döviz kurundaki artışın yüzde 60 olduğunu ifade eden Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Herkesi faizcilikle suçluyorlar ama devletin faiz ödemeleri yüzde 85 artarak 120 milyar TL’ye çıktı. Kamu bütçesindeki açık 68 milyar TL’den 155 milyar TL’ye ulaştı. Kişi başına düşen milli gelirdeki kayıp yüzde 35’i aştı. İşgücüne katılma oranı yüzde 53.8’ten yüzde 47.2’ye geriledi.”

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‘Sessiz kalma’

ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik tepki toplayan sözlerine de değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu: “Biden’ın aptalca yorumlarını Türkiye’de bir Allah’ın kulu ciddiye almaz. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı, Trump’ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun, biz meşru yönetimin yanındayız. Biden’a da cevap vereceklerse, bu yönetimin de yanında olmaya hazırız. Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez.”