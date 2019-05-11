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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu: Gün gelir hesap defteri açılır, kimin ihanet ettiği görülür

Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Hesap günü geldiğinde kimin ihanet ettiği, kimin şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Mehmet Ali Kayacı’nın haberine göre, Konyalı iş insanlarıyla İstanbul’da iftarda biraraya gelen Davutoğlu, ‘Türkiye’de normal şartlarda önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu ve bu dönem içinde hukukun tahsis edilmesi gerektiğini’ söyledi.

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Davutoğlu şöyle devam etti: Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür, kimin ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekileştirecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür. Allah yolumuzu açık eylesin. Sadakatimiz her şeyden önce rabbimize, aziz ülkemize, necip milletimize ve kökünü kadim kültüründen alan ilkelerimizedir.”

İftar konuşması, Davutoğlu’nun son dönemdeki çıkışıyla ilgili ‘ilk basına açık toplantı’ olarak yorumlanıyor. Davutoğlu’nun, İstanbul’dan sonra Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ’da da bu tür iftar toplantılarına katılıp konuşma yapacağı bildirildi.

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