Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni açıklıyor: Felsefemiz özgürlükçülüktür

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin kuruluşunu açıklıyor.

Davutoğlu, Ankara’daki toplantıda kurucu üyelerine hitap ediyor…

Davutoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

“Geçmişe ağıt yakmaya değil, ortak gelecek için geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz.

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Siyasetimizin felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür. İnsanı ikincil konuma indirgeyen devlet baki olamaz.

Hedefimiz, mal ve can güvenliğini, ifade özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sağlamaktır. Basın özgürlüğü toplumun temel ihtiyacıdır. Basında tekelleşme, fikri kapasiteyi daraltır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir ülke inşa edeceğiz. Vatandaş olan herkes mutlak anlamda eşitti.

Tüm kimliklerin kültürel miraslarını korumayı temel insan hakkı olarak görüyoruz. Anadilin eğitimde kullanılması aidiyet sürecini güçlendirecektir.

Siyasette herkes kendi imtihanını vermeli ancak dini değerleri imtihan sahasına sokulmamalıdır. Devlet, tümü dini topluluklara eşit mesafede olmalı.

Din anlayışımız, özgürlükçü laikliktir. Paralel yapılanmalar engellenecektir. Kamu düzenini tehdit eden teröre kaos girişiminine vatandaşı koruyacağız. En temel vazifemizdir.

Dini hiçbir yapı, ayrıcalıklı konum elde edemeyecektir. Eğitimi insan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz.

Hedefimiz, kadın ve erkeğin birbirine rağmen, değil birbirlerini desteleyecek şekilde hayatın her alanında olmasıdır.