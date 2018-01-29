Davutoğlu, ‘Erdoğan’la dava arkadaşı olarak görüştük’ deyip ekledi: Destan yazdık

AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la dava arkadaşı olarak gündemdeki konuları görüştüklerini belirterek “Türkiye bir insanlık destan yazmıştır. Başta mülteciler olmak üzere Suriye’de bir komşu ülkeye başka bir komşu ülkenin nasıl sahip çıkacağını göstermiştir. Bu noktada da hiçbir etnik mezhebi ayrım yapmamıştır” diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında 34 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin 135’i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 23’ncü duruşmasını izleyen Davutoğlu, TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (OSÖ) desteğiyle düzenlediği sınır ötesi ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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‘Türkiye bölgede bir istikrar unsuru’

Davutoğlu, Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye bölgesinde bir istikrar unsurudur. Yanı başımızda Suriye’de bir milletin, bir toplumun, bir milletin yaşayabileceği felaketlerden biri yaşanıyor. Yedi yıldır her türlü baskı ve zulüm yaşandı. Biz Türkiye olarak Suriye krizi esnasında bir tavır sergiledik. Önce Suriye rejimini halkıyla karşı karşıya gelmemesi için uzun süre ikna etmeye ve herhangi bir çatışma yaşanmaması yönünde tedbir almaya davet ettik. Bu olmadığı dönemde ve Suriye rejimi halkına kimyasal silahlar da dâhil olmak üzere büyük bir zulüm gerçekleştirdiği süreç içerisinde de Suriye halkına sahip çıktık. Türkiye ve Suriye halkları asırlardır birlikte yaşadılar. Kıyamete kadar da birlikte yaşayacaklar. Bu anlamda Türkiye bir insanlık destan yazmıştır. Başta mülteciler olmak üzere Suriye’de bir komşu ülkeye başka bir komşu ülkenin nasıl sahip çıkacağını göstermiştir. Bu noktada da hiçbir etnik mezhebi ayrım yapmamıştır” dedi.

“Özellikle sınır boylarımızda terör örgütleri sınırımızı tehdit eden, güvenliğimizi tehdit eden, bir varlık göstermeye başlayınca da kendi sınırlarını koruma hakkını, uluslararası hakkını hukuk hakkını koruyacak şekilde müdahalede bulunmuşlardır “ diyen Davutoğlu sözlerine şöyle davam etti: “Bu yürütülen diplomasi ve askeri harekat konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yürüttüğü haklı mücadelede bütün tarafların bütün siyasilerin bir araya gelmesi lazım. Deminki konuda olduğu gibi 15 Temmuz olayında olduğu gibi Afrin konusunda da farklı alanlarda farklı siyasi görüşler olabilir ama bu iki konuda Türkiye’nin bekası ve demokratik hak ver özgürlüklerin yaşanmasını engelleyecek darbe teşebbüslerine karşı da omuz omuza vermek durumundayız. Bugün bunu görmekten çok mutluluk duyuyorum. Afrin harekatı konusunda bir milli birlik havası var. Bunun korunması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bunun gösterilmesi lazım. Bütün siyasi partilerimizin ama demeden fakat demeden herhangi bir rezerv koymadan silahlı kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermesi lazım.”

‘2019’da yeni bir dönem başlayacak’

Davutoğlu, “2019’a seçime giderken havayı nasıl görüyorsunuz” sorusunu “Türkiye geçmişte de kritik seçimler yaşamıştır. 2019 tabi yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçeceği ilk seçim olacak. Bir anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türkiye’nin demokratik hukuk devleti kuralları içinde ve yine milli birlik havasında içinde bu süreci geçireceğine, inşallah 2019’da istikrarın, demokratik hak ve özgürlüklerin teyit edildiği bir seçim yaşanacağına inanıyorum. Hayırlısı olsun inşallah” şeklinde yanıtladı.

İki dava arkadaşı olarak

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de “Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu son derece doğaldır. Hem iki dava arkadaşı olarak, yıllarca omuz omuza vermiş ve kader birliği yapmış iki dava arkadaşı olarak, hem de değişik dönemlerde başbakan, dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı, başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları üstlenmiş devlet adamları olarak böyle kritik süreçlerde konuşmamız da görüşmemiz de istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu anlamda gündemdeki bütün konuları, kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.