Davutoğlu da topa girdi: Konya’yı hedef alan kripto ‘FETÖ’cü, Konyalı himaye etmez

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest kalmasının ardından görevinden istifa eden Konyaspor’un eski başkanı Ahmet Şan’ın ‘himaye’ edildiğine dair eleştirilere sert çıktı.

Kendisi de Konyalı olan Davutoğlu, memleketinin hedef alındığını ileri sürerek, “Bugün Konya’yı hedef alanlar, kripto FETÖ’cülerdir ve 28 Şubat’ın uzantılarıdır” dedi.

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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen pazartesi günü ‘FETÖ’nün haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade vermiş, bir gün sonra da başkanlık görevinden istifa etmişti. Şan’ın, ifade verip, serbest bırakılmasının ardından AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün “Bu şahsı koruyan mı var?” diye sorması dikkat çekmişti.

‘Bunlar kripto FETÖ’cü’

Şan’la ilgili tartışmalarda Konya’nın hedef alındığını ileri süren Davutoğlu, kendisinin eski başbakan olduğuna vurgu yapıp, “Ben Türkiye Cumhuriyeti 26’ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya’yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya’nın mübarek ismiyle, Konya’ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye’de adli makamlarımızın bunu yapacağına inancımız tamdır” dedi.

Konya’nın her zaman hedef olduğunu da söyleyen Davutoğlu, “Siyasi çizgi olarak da 28 Şubat’a bakın, 28 Şubat’ın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya’yı hedef almışlardır. Bugün de Konya’yı hedef alanlar da kripto FETÖ’cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çon açık ve net söylüyorum” diye konuştu.

‘Himaye varsa kendi çıksın söylesin’

“Konya’nın içine fitne sokmak isteyenlere birlikte cevabı verin, vereceğiz” diyen Davutoğlu, Ahmet Şan’ın serbest bırakılmasına yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “Adli süreç yürüyor. Adli süreç konusunda Konya’da kimsenin, kimseye bir himaye getirip gösterdiği gibi bir kanaate sahip değilim. Herkes hukuk önünde söyleyeceği sözü söyler. Bu hain terör örgütü her yere sızdığı gibi Konya’ya da sızmış ve içinde birtakım geçmişte unsurlar olmuş olabilir. Bunları da Konyalılar temizledi, çok da sağlık bir şekilde süreçler yürüdü. Ama Konyalı, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanı himaye etmez. Ahmet Şan da çıkar kendisi gerekli açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Konyalılar olarak, Konya olarak böyle himaye söz konusu olamaz.”