Davutoğlu: Bütün partilerle görüşmeye hazırız; seçime kendi gücümüzle gireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarının altını çizerek ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi güçleriyle gireceklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre partisinin Sakarya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Davutoğlu, 53 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını, 15 Haziran’da yeni bir ekonomik programını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Reklam

Davutoğlu şöyle konuştu: “Türkiye, partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Ülkenin geleceği ve milletimizin huzuru söz konusu ise bir partiyle değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız.”

Ağustosta kongreler tamamlanacak

Bir soru üzerine erken seçim söylemlerine de değinen Davutoğlu şunları söyledi: “Bizim için tablo son derece açık. Ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız. Onun için ağustos ayında kongrelerimizi tamamlamaya kararlıyız.”