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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu bugün parti kuruluşu için başvurusunu yapıyor

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılmasının ardından kuracağı parti için dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı’na sunması, yarın da açıklama yapması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Konuya yakın bir kaynak, “Davutoğlu kuruluş dilekçesini bugün öğleden sonra İçişleri Bakanlığı’na verecek ve partinin kuruluşunu yarın ilan edecek. Ankara’da düzenlenecek toplantıda partisinin ilkelerinin yanı sıra parti kurucuları hakkında bilgi verecek” dedi.

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Başka bir parti kurma hazırlığı içinde olan eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan’ın da parti kuruluş çalışmalarında son aşamasına geldiği belirtildi.

Babacan’a yakın bir yetkili, “Partinin kuruluşuna dair çalışmalar son aşamasına getirildi. Metinler üzerinde çalışmalara son şekli veriliyor. Parti kurucuları neredeyse tamamlandı. Birkaç hafta içinde parti kuruluşu tamamlanacak” dedi.

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