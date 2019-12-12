Davutoğlu bugün parti kuruluşu için başvurusunu yapıyor

TBMM’de kurulan Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan’ın (11) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanlarını dinledi. Komisyonda konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, olaya ilişkin daha önce hazırladıkları rapora değinerek, iddia edildiği gibi Rabia Naz’ın ‘yüksekten atlayıp düşerek hayatını kaybetmesinin kesinlikle mümkün olmadığını’ ifade etti. Tümer, söz konusu raporda ölümün ‘trafik kazası nedeniyle olabileceğini yazdıklarını’ söyledi. Komisyonda konuşan Adli Tıp kurumu başkanı ve bur uzman ise Rabia Naz’ın son otopsi raporunu savunarak, ölümün ‘yüksekten düşmeden kaynaklandığını’ savundu.