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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu: Ben şehit defnederken Binali bey arkamdan imza topluyordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya’daki evinde ağırladığı gazetecilere AKP’den ayrılma nedenlerini ve parti kurma sürecini anlattı. Kayyum atamalarına, 7 Haziran seçimi ve ardından yaşananlara ilişkin açıklamalar yapan Davutoğlu, kendisinin terörle mücadele ettiği süreçte Binali Yıldırım’ın Ankara’da karargâh kurarak genel başkanlık için imza topladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Konya’da partisinin il binasının açılışını yapan Davutoğlu daha sonra yerel basının sorularını yanıtladı.

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Satırbaşları şöyle:

“Parti içinde kayyum atamalarıyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini, HDP’li belediye başkanlarının suçluysa seçime sokulmaması gerektiğini söyledim. Hukuka sevk edilmeyen birini seçimden üç dört ay sonra görevden alırsanız, bu ülkede hiç kimsenin seçime, sandığa güveni kalmaz. Ben bunu deyince, ‘Davutoğlu teröre destek veriyor’ dediler. Terörle mücadelede en kapsamlı mücadeleyi biz yaptık.

‘Tayyip Bey bir konuşmasında bizi kastederek, ‘Eski defterleri biz de açacağız galiba’ dedi. Ben odamda bu konuşmayı dinledim. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında verdiğimiz mücadeleyi unutanlar ve onu eleştirenler, o günleri konuşursak insan içine çıkamazlar.

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7 Haziran akşamı Konya’daydım. Oyumuz düştü, 250 milletvekilimiz var. Cumhurbaşkanıyla konuştum, ‘Merak etmeyin her şeyi düzelteceğiz’ dedim. O akşam bir grup odaklar, ‘Türkiye’de kriz çıkacak’ söylemlerine girdi. Ben bu millete bir borç ödedimse, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki akşamları uykusuz geçen gecelerimle ödemişimdir.

7 Haziran seçimi sonrası Ankara’daki herkesin morali bozuktu. Tayyip Bey, bir haftaya yakın hiç konuşmadı. Burada birçok sorumluluğu bana bırakmadılar.

Seçimlerin ardından tek başıma Merkez Karar Yönetim ve Kurulu’nu topladım. O süreçte partinin içinden bir kesim ‘CHP ile koalisyon yapalım’, bir kesim ise ‘MHP’ye koalisyon yapalım’ diyordu. Bir tarafta da FETÖ’nün faaliyetlerini öngörüyoruz. YAŞ toplantısı var ve orada olmalıyız. Biz bu çabaları sergilerken herkes kendi hesabını yürütüyordu. Benim başbakan olmamdan rahatsız oldular. Parti içinde bana karşı toplantılara başladılar.’

12 Eylül’de yapılacak kongre öncesi aleyhimde imza toplayanlar oldu. 9 Eylül’de Konya’dayken şehit haberi aldım. Hemen o anda Ankara’ya oradan da Van’a gittim. Ben Van’da şehitleri defnederken Binali Yıldırım karargah kurmuş, delegelerden bana karşı imza topluyordu. Ben şehit defnederken, onlar tek tek il başkanlarını arayıp imza topluyorlardı.’’

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