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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu AKP’den istifa etti

AKP’den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu partiden istifasını açıkladı.

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MYK) Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ hakkında ‘AKP İçtüzüğü’ne aykırı eylem söz ve davranışları’ gerekçesiyle ihraç süreci başlatmıştı.

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Fotoğraf: Reuters

Davutoğlu AKP hükümetinde iki yıl başbakanlık ve parti genel başkanlığı, beş yıl da dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Yaptığı basın toplantısında Davutoğlu istifasını şöyle açıkladı: “AK Parti’nin vefakar tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik.”

‘Artık ülkemizin sorunlarına çare olamazlar’

AKP yönetiminin ‘dar bir kadronun kontrolüne’ girdiğini savunan Davutoğlu, artık parti içerisinde bir dönüşümün imkansız olduğunu söyledi.

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Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bizim için ihraç teklifinin yapıldığı 2 Eylül 2019, AK Parti’nin kuruluş ilkelerinden vazgeçtiğini ilan ettiği tarihtir. Dar bir kadronun kontrolüne girmiş AK Parti’nin ülkemizin sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır. İç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğu, içeride bir dönüşümün imkanının kalmadığı da aşikardır.”

‘Yeni bir siyasi yolculuğa çıkmak tarihsel sorumluluğumuz’

Davutoğlu basın toplantısındaki açıklamalarını yeni parti duyurusuyla sonlandırdı: “Ak Partililere teşekkür ediyoruz ancak veda etmiyoruz. Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır. Yeni bir siyasi yola çıkmak bizim için tarihi bir sorumluluk ve milletimiz için yükümlülük haline gelmiştir. Herkesi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye davet ediyoruz.”

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