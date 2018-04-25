‘Davutoğlu AKP’den aday olmayacak’: Gül’le anılan üç isim gruba gitmemiş

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den milletvekili adayı olmayacağı öne sürüldü.

Saadet Partisi’yle birlikte hareket eden ve 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali gündemin bir numaralı konusu olan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önceki gece Davutoğlu ile 1 saat 20 dakikalık bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP kulislerinde tekrar milletvekili adayı olmayacağı konuşulan Davutoğlu’nun dünkü AKP Meclis grup toplantısına katılmaması dikkat çekti. Davutoğlu’nun yanısıra adı kulis haberlerinde Gül’le birlikte anılan eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay da grup toplantısında yer almadı.

Habere göre Davutoğlu’nun yakın çevresi kulislerde, “Görüşme talebi Gül’den geldi. Davutoğlu sürece ilişkin henüz pozisyon da almadı. Seçimlerden sonra farklı gelişmeler olabilir” diye konuşuyor.

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Görüşme AKP’de şaşkınlık yaratmış

Hürriyet yazarı Adülkadir Selvi de bugünkü yazısında şu notlar yer aldı: 30 Ocak’taki AKP grup toplantısına AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte gelmesi dikkat çeken Davutoğlu’nun Gül’le görüşmesi şaşkınlık yarattı. Gül, Davutoğlu ile görüşmesinde cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdi, hatta önceki izlenimlere göre daha kararlı olduğu dikkat çekti.