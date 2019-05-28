Davutoğlu: Dış politika başarısını kendine yazanlar, Suriye’yi bize havale ediyor

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye politikasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilere “17 yılda dış politikadaki başarıları kendi hanelerine yazanlar, Suriye’de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi bir zaaf içindeler” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

AKP yönetimine yönelik parti içi açık eleştirilere başlayan ve yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da Gönül Köprüsü Platformu’nun iftarında bir konuşma yaptı.

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BBC Türkçe’de Hatice Kamer’in haberine göre, Davutoğlu’nun konuşmasında yeni bir parti oluşumuna değinmeden şunları söylemesi dikkat çekti: “Milletimizin üzerine, bölgenin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için ne yapmak gerekirse, hangi fedakarlık gerekiyorsa, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden yılmaksızın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz.”

Davutoğlu, görevde olduğu dönemde Suriye’de ABD’nin başını çektiği Beşar Esad yönetimini devirme kampanyasına destek vererek ülkenin halen kaosta bulunmasında payı olduğu gerekçesiyle AKP içinden yapılan eleştirilere de şu yanıtı verdi:

“Son üç yıldır ülkemin ve hükümetin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politikada bana yöneltilen tenkitlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yılda dış politikadaki başarıları kendi hanelerine yazanlar, Suriye’de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi bir zaaf içindeler.

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Şimdilerde unutuldu ama Suriye ile vizeleri kaldıran, serbest ticaret anlaşması yapan, iki ülkenin kabine toplantısı gerçekleştiren de bizdik. Nisan 2011’de Esad daha kendi halkına zulmetmeden önce, daha ilk gösteriler başlamadan onu ziyaret ettik. Ülkenin huzuru için, üç dört hususu yerine getirmesini rica ettik, o maddelerden biri de Suriyeli Kürtlere vatandaşlık hakkının verilmesiydi. Eğer o gün bunları yerine getirseydi, kimyasallarla halkını katletmeseydi, insanlık suçu içeren yöntemlerle saldırmasaydı bugün Suriye bir barış diyarı olabilirdi.”