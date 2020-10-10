Davutoğlu: 1 Kasım’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Parti kuramaz” diyenlere en güzel yanıtın il kongreleri olduğunu söyledi. Bugün Mersin’deki ilk kongresiyle büyük kongre hakkını kazandıklarını belirten Davutoğlu,”İnşallah 1 Kasım’da Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Davutoğlu, partisinin Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Mersin 1. olağan kongresine katıldı.

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İl kongrelerinin, Mersin’in ardından Osmaniye, İzmir ve Karaman’da devam edeceğini belirten Davutoğlu şöyle devam etti: “Bugün partimiz ve siyasi hareketimiz için tarihi bir gün. Şu anda Kars’ta 40’ıncı, Mersin’de ise 41’icni kongremizi gerçekleştiriyoruz. Mersin kongremizle birlikte büyük kongre yapma hakkımızı kazanmış oluyoruz. Mersin’e de Gelecek Gönüllülerine de 41 kere maşallah. İnşallah en kısa zamanda 81 ilimizi de tamamlayacağız. Bugünkü kongrelerimizde kazandığımız hak ile inşallah 1 Kasım’da hep beraber Ankara’da yeni bir geleceğe yürüme destanını yazacağız.”

Partisinin bütün gönüllülerine teşekkür eden Davutoğlu şöyle devam etti:

“Artık ülkemizde Gelecek Partisi gerçeği var. En kısa sürede büyük kongremizi de gerçekleştireceğiz. Bugün Mersinlilerden de bunun için ruhsatı aldık. Çok önemli bir adım atmış olacağız. ‘Parti kuramaz, kursalar bile yalnız kalırlar, çevrelerinde 3-5 kişi toplanır başka kimseyi bulamaz’ diyenlere en güzel cevap il il, ilmik ilmik dokuduğumuz kongrelerimizdir.”

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Hamit Karış, tek aday olduğu kongrede Gelecek Partisi Mersin il başkanlığına seçildi.