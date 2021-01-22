Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amcanın tahliyesine itiraz reddedildi

Mardin’de 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği sırada davul zurnayla karşılanan Osman Ç.’nin (28) serbest kalmasına yapılan iki itiraz da reddedildi.

Fotoğraf: DHA

İsviçre’de yaşayan ve geçen yıl 5 Temmuz’da tatil için dedesinin Mardin’deki evine giden Z.Ç., burada iki gün boyunca amcası Osman Ç.’in cinsel istismarına maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İki ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.’nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.’ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık dört ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak’ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı.

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Z.Ç.’nin avukatı Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. ‘Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları’ nedeniyle tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.

Avukat Koç sanığın her iki serbest kalışında da Z.Ç.’nin yaşadığı üzüntü nedeniyle intihara kalkıştığını belirtmişti.