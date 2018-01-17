Davos Zirvesi öncesi son araştırma: Katılımcıların yüzde 79’u savaş bekliyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos’ta düzenleyeceği yıllık toplantıya günler kala açıkladığı bir araştırmada, büyük devletler arasında askeri çatışmalar dahil, siyasi ve ekonomik çekişmelerin yaşanması riskinin belirgin biçimde arttığını belirtti.

Reuters’in haberine göre WEF’in ‘Küresel Riskler Raporu’nda 2018 yılının en başta gelen riskleri arasında olağandışı hava ve ısı koşullarından kaynaklanan çevresel tehditler, ekonomik eşitsizlik ve siber saldırılar yer aldı.

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Ancak en çok dikkat çeken, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında bir yıldır devam eden ve dünyayı onlarca yıldır olmadığı kadar nükleer bir çatışmaya yaklaştıran söz düellosunun yarattığı artan kaygılar oldu.

Trump, 23-26 Ocak’ta yapılacak Davos toplantılarının son gününde bir konuşma yapacak. Toplantılara bu yıl 70 devlet ve hükümet başkanı, ünlü isimler, şirket CEO’ları ve önde gelen bankacılar katılacak.

Güçlü adam siyasetine geçiş

Yaklaşık bin kadar hükümet ve iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve sivil toplum örgütü yetkilisiyle yapılan araştırma, bu kişilerin yüzde 93’ünün bu yıl büyük devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmelerin daha da kötüleşeceğini düşündüğünü gösterdi. Bunların yüzde 40’ı, bu risklerin önemli boyutta artmış olduğu görüşünü de dile getirdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 79’u devletler arasında askeri çatışma ihtimalini geçerli gördü. Kore yarımadasındaki çatışma riskinin yanısıra, Ortadoğu’da da askeri çatışma tehlikesi vurgulandı.

Rapor tüm dünyada yayılan bir ‘karizmatik güçlü adam siyaseti’ne dikkat çekerken kurallara bağlı çok taraflılığa verilen desteğin azalmasıyla siyasi, ekonomik ve çevresel risklerin güçlendiğini vurguladı.

Raporda Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan ve Trans Pasifik Ticaret Anlaşması’ndan çıkma kararı ve ABD’yi İran nükleer anlaşmasından ayırma tehdidi de yer aldı.