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Yaramazlara biraz batar!

David Bowie’nin ‘Starman’ şarkısının 48 yıllık demosu açık arttırmaya çıkıyor

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin en çok sevilen şarkılarından biri olan Starman’in demosu yarın (12 Mart) Omega müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılacak.

Fotoğraf: Press Association

2016’da ölen ünlü şarkıcının 1972’de hayranlarıyla buluşan şarkısının 1971 yılında kaydedilen demosu müzisyen Kevin Hutchinson tarafından satışa sunuldu. Bowie’nin demoyu birlikte çalıştığı gitarist Mick Ronson’a, onun da müzisyen arkadaşı Hutchinson’a verdiği açıklandı.

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Demoyu evinin tavan arasında bulan Hutchinson şunları söyledi: “Bu demo bana şarkıyı öğrenip Bowie’nin menajeriyle anlaşma yapabilmem amacıyla verilmişti. Bowie’yle ilgili bir belgesel izleyince aklıma geldi ve evde arayıp buldum.”

48 yıllık demoda Bowie, kaydı sonlandırmaya çalışan Ronson’a “Henüz şarkıyı bitirmedim” diye sesleniyor.

Müzayede evi yetkilileri, demonun 10 bin sterline (yaklaşık 71 bin 200 lira) alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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