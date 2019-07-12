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Yaramazlara biraz batar!

David Bowie’nin ‘Barbie’ bebeği tasarlandı

Oyuncak firması Mattel, Ocak 2016’da ölen Britanyalı şarkıcı David Bowie’den esinlenerek tasarlanan Barbie bebeği piyasaya süreceğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Firmadan yapılan açıklamada, Barbie koleksiyonu yapanların ve Bowie’nin dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının ilgisini çekeceğini düşündükleri bebeğin ünlü şarkıcının ‘Space Oddity’ adlı albümünün 50’nci yılı dolayısıyla tasarlandığı belirtildi. Bebeğin platformlu kırmızı çizmelerinin yanısıra, kıyafetlerinden saçına, makyajına her yerinin ünlü şarkıcıyı yansıtacağına vurgu yapıldı.

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‘Bowie gibi Barbie’ takma adıyla anılan bebek, David Bowie Arşivi’yle ortak çalışma sonucunda tasarlandı, fiyatı ise 50 dolar (286.2 lira) olarak belirlendi.

Fotoğraf: EMI Records

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