David Blatt ayrılmayı düşünmüyor: Daçka’da mutluyum, hiçbir yere gitmiyorum

Euroleague’e bu sezon özel davetle (wild card) katılan ve Türkiye’den iki takımın yarışacağı 2017/18 sezonunda bu turnuvada yer almayacak Darüşşafaka Doğuş’un başantrenörü David Blatt, takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

‘Mutluyum ve hiçbir yere gitmiyorum’

Rus basınına konuşan Blatt, Khimki Moskova’dan teklif aldığına dair haberleri yalanladı: “Khimki’den kimse benimle iletişime geçmedi. Ne 2016 yılında ne de yakın bir zamanda. Darüşşafaka’da mutluyum ve hiçbir yere gitmiyorum. Darüşşafaka ile bir sözleşmem var ve gelecek sezon da burada kalmayı planlıyorum.”

