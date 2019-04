David Beckham, sıtmayla mücadele için çekilen filmde dokuz dil konuşuyor

Kariyerine 2013 yılında, Fransa’nın Paris St Germain takımında nokta koyan İngiliz futbolcu David Beckham, sıtmayla mücadele için hazırlanan uluslararası bir kampanyanın ‘yüzü’ ve ‘sesi’ oldu.

Fotoğraf: BBC

Beckham, ‘The Malaria Must Die, So Millions Can Live’ (Sıtma Ölmeli ki Milyonlar Yaşayabilsin) başlıklı kampanyada dokuz dilde mesaj veriyor. Daha doğrusu İngilizce mesajdan sonra, farklı diller konuşan sekiz kişinin sesi teknoloji sayesinde onun sesi oluyor.

Dört çocuk babası Beckham, kampanya için çekilen kısa filmde dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkeklerin sesiyle konuşuyor. Bunların arasında sıtmadan kurtulanlar ve doktorlar da bulunuyor. Filmde kullanılan diller İngilizce, İspanyolca, Arapça, Fransıca, Hintçe, Mandarin, ve Afrika’da konuşulan diller Kinyarwanda, Yoruba ve Kiswahili.

Filmin yapımcıları, Hollywood’da da kullanılan AI video sentez teknolojisi kullanarak Beckham’ın üç boyutlu modelini hazırladı ve bu modeli sekiz farklı sesi kullanarak ekranda yeniden canlandırdı.

Beckham’ın İngilizce, “Sıtma sadece bir hastalık değil dünyanın gördüğü en ölümcül hastalık” diyerek başlattığı kampanya filminde her iki dakikada bir çocuğun sıtmadan öldüğüne vurgu yapılarak, “Bunu durdurabiliriz. İmkanımız var sadece daha çok adım atmalıyız” mesajı verildi.

Britanya’da sıtmayla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun kurucu üyelerinden olan Beckham, 10 yılı aşkın süredir hastalıkla mücadele için çalıştığını belirterek, “Böyle bir şeyin parçası olmaktan çok mutluyum” dedi.