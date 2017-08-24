Davetsiz misafir

Londra’daki hayvanat bahçesinde çekim yapan fotoğrafçının davetsiz bir misafiri vardı. (Neil Hal/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Londra’daki hayvanat bahçesinde çekim yapan fotoğrafçının davetsiz bir misafiri vardı. (Neil Hal/Reuters)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Vardar’a rövanşta da 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.
Atilla Taş hala neden tutuklu sorusunun hukuken bir cevabı yok. Mahkemelerimiz bu cevabı vermekten kaçınırken AİHM bakalım ne yapacak?
CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Ekim 2016’da ataması gerçekleşen ancak ‘güvenlik soruşturması’ nedeniyle henüz göreve başlatılmayan hekimlerin durumunu meclis gündemine taşıdı.
Mersin’de çalıştıkları inşaatın iskelesinden düşen iki işçi hayatını kaybetti.
‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında ifade veren astsubay Zekeriya Kuzu, kendisini cumhurbaşkanının oteline gönderenlerin suç olduğunu belirterek, “Mahkemenin benim hakkımda vereceği karar beni ilgilendirmiyor” dedi.