Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Davetsiz misafir

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Londra’daki hayvanat bahçesinde çekim yapan fotoğrafçının davetsiz bir misafiri vardı. (Neil Hal/Reuters)

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