Davayı ‘gülünç’ bulmuştu: Brezilya’nın eski devlet başkanı Lula’ya 9,5 yıl hapis cezası

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Brezilya eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, devlet başkanlığı döneminde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, 1 milyon 200 bin dolarlık rüşvet almaktan suçlu bulunan 71 yaşındaki eski Devlet Başkanı kararı temyize götürebilecek. Lula, temyiz mahkemesi kararını verene kadar serbest olacak.

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Mahkemeden yapılan açıklamada, Atlantik kıyısındaki Guaruja kentinde bulunan Lula’ya ait bir apartman dairesinin OAS adlı inşaat şirketi tarafından masrafsız bir şekilde onarıldığı, bunun karşılığında da Lula’nın, inşaat şirketinin yarısı devlete ait olan petrol şirketi Petrobras’tan ihale almasını sağladığı belirtildi.

Suçlamaları daha önce reddeden ve apartman dairesinin sahibi olmadığını savunan Lula, davayı gülünç olarak nitelemiş ve dava yoluyla 2018 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmasının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.

2003-2010 yılları arasında Brezilya’da iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, ‘Sıfır Açlık’ adlı hükümet programıyla yoksul Brezilyalılarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi başarmış ve özellikle dar gelirli kesim arasında sevilen bir lider olmuştu.