Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Darbe girişimi davasına ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle gelen sanık, yurttaşların temsili darağacına astığı ‘Traitor’ (Hain) yazılı tişörtle protesto edildi. Sanık, bugün duruşmaya üzerine yazı bulunmayan bir tişörtle getirildi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı ‘Erdoğan’a suikast’ davasına devam edildi.

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Sanık astsubay Gökhan Güçlü’nün davanın dünkü duruşmasına üzerinde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı bir tişörtle gelmesi büyük tepki çekmişti.

Yazısız tişört giydi

Güçlü, davanın bugünkü duruşmasına üzerine yazı bulunmayan, bordo renkli bir tişörtle geldi. Bazı sanıkların cezaevi aracından inmek istememesi üzerine jandarma zor kullanarak askerleri duruşma salonuna soktu.

Duruşma salonunun dışında dün olduğu gibi bugün de protesto vardı.

Sanıklar duruşma salonuna girerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşmalar ile Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Tankın gücü halkın gücünü yenemez’ başlıklı konuşması dinletildi. Yurttaşlar ‘Türkiyem’ şarkısı da çaldı.

‘Hain’

Duruşma salonunun dışına kurulan temsili darağacına üzerine Güçlü’nünküne benzer şekilde üzerinde ‘Traitor’ (Hain) yazılı tişörtler asıldı.

Göstericiler ‘Katillerden kahraman olamaz’ yazılı bir de pankart açarak Türk bayrakları taşıdı.

Duruşmada tansiyon yükseldi

Öte yandan davanın dünkü duruşmasında sanıklar, avukatlara hakaret etti.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Muğla Sıtkı Koçman Adli Tıp Ana Bilimdalı Başkanı Yasemin Balcı, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden polisler Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin’in ölümüyle ilgili bilirkişi uzmanı olarak ifade verdi.

Bu sırada sanık askerler Balcı’ya, polislerin adli tıp raporlarına ilişkin sorular sormaya başladı. Erdoğan’ın avukatları devreye girdi.

Askerler de ayağa kalkarak avukatlara “Havlamayın”, “Kapa çeneni”, “Delikanlıysan dışarıda karşılaşalım” ve “Delikanlıysan dışarıya gel” dedi. Sözlerin kayda geçirilmesini isteyen avukatlar, “Gerçeklerden korkuyorsunuz” cevabını verdi.

Mahkeme başkanı duruşmayı bugüne erteledi.

Davada biri firari 37 askerin de aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanık, altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.