Davalık olmuştu: Salgının seyrine göre okul öncesi de uzaktan eğitime geçecek

Yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi öğrencilerinin uzaktan eğitime geçebilmesinin önü açıldı. Son karar, salgının seyrine göre il ve ilçe eğitim müdürlüğü tarafından alınacak.

Bakanlık, Covid-19 salgınında hasta sayısındaki artış nedeniyle, okul öncesi hariç tüm sınıflarda eğitim-öğretimin ocak ayına kadar uzaktan yapılmasına karar vermişti. Okul öncesi ise haftaiçi beş gün yüz yüze eğitim yapacak.

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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ise öğretmen ve öğrencilerin hayatının tehlikeye atıldığını belirterek karara karşı dava açmıştı.

AA’nın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda yüz yüze ve uzaktan eğitimli ilgili iki yazı gönderdi.

Yazıda şunlar kaydedildi: “Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak’a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.

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Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir.”

Yazıda, bir kurumdaki eğitimin tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacağı, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacağı ifade edildi.