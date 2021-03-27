Davalık olmuştu: Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi için yeni ihale

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilecek.

Fotoğraf: Gazete Kadıköy

İhaleye ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek. İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Davalık olmuştu

Kadıköy’ün en kıymetli alanlarından Kalamış Yat Limanı için 2011 yılında alınan özelleştirme kararı 2013’te yürürlüğe girmiş, daha sonra limanda yapılaşmaya izin veren imar planı değişiklikleri 2017’de yayınlanmıştı.

Kadıköy belediyesi nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak kıyı siluetini bozacağı gerekçesiyle kararlara itiraz etmişti. Özelleştirme İdaresi, Kadıköy belediyesinin açtığı davaların çözümlenmesini beklemek için ihaleyi geri çekmişti.

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Öte yandan, Kadıköy belediyesi, mahalle sakinleri ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak itirazlar reddedilmişti. Bunun üzerine imar planı Danıştay 6. İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı. Danıştay kararı hukuka uygun bulmuştu.