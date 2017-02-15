Dava kaşla göz arasında başladı: Cemaatin ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık nerede?

Gazeteci Ahmet Şık’ın OdaTV davasının karar duruşması öncesinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelen gazeteciler basın açıklaması yaptı.

Duruşma, davayı takip etmek için gelen gazeteci ve izleyiciler salona alınmadan, ‘kaşla göz arasında’ başlatıldı.

Ahmet Şık, sosyal medyada yazdıkları ve haberlerinden ötürü ‘FETÖ’ ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 46 gün önce tutuklanmıştı.

Şık, 2011’de tutuklanmasına yol açan ve gözaltına alındığı sırada bir dönemin simgesi haline gelen “Dokunan yanar” sözlerini sarf etmiş, o dönem gazeteci arkadaşlarının dayanışmasıyla sayısız eylem düzenlenmişti.

Ahmet Şık, 2011’de ‘Ergenekon üyesi olmak’la suçlanıyordu. ‘İmamın Ordusu’ adını vermeyi planladığı kitabının tamamlanmamış hali internette paylaşılmış, eskiz hali yayınlanmıştı. Kitabı edinen okurlar “Ahmet Şık’ın kitabı bende de var” kampanyası düzenlemişti.

Yıllar içinde Ergenekon davalarının birer birer düşmesi, darbe girişimi ve ardından olup bitenler Şık’ın yargılandığı OdaTV davasını da çökme noktasına getirdi.

‘Cemaatin ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık nerede?’

Şık’ın OdaTv davasının karar duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelen gazeteciler basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Cumhuriyet yazarı ve akademisyen Özgür Mumcu, OdaTV davasını ‘kumpas’ olarak tanımlayan iktidarın bugün farklı davranmadığını söyledi: “Savcı son duruşmada kumpas olarak tanımladığı OdaTV davasında yargılanan tüm sanıkları için beraat istedi. O gün Cemaat bugün ‘FETÖ’ denilen yapının icat ettiği tüm davalar gibi OdaTV davasını kumpas olarak tanımlamak, biz gazeteciler için de haklı ve meşru bir tanımlama. Çünkü o gün düşünen, sorgulayan, eleştiren gazeteciler bilgisayarlara sokulmuş virüs programları aracılığıyla üretilmiş delillerle tutuklanarak diğer gazetecilere gözdağı veriliyor, yüreklerine korku salınıyordu. Mesaj açıktı: Yazmayın. Eleştirmeyin. Sorgulamayın. Ya bugün, o günden farklı mı? O gün yapılanlardan Cemaati, ‘FETÖ’yü sorumlu tutan AKP iktidarı bugün farklı mı davranıyor?”

Bugün Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün olmadığını söyleyen Mumcu, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bugün Türkiye’yi ‘dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi’ diye nitelediğini belirterek, “Bugün Türkiye’de 140’tan fazla gazeteci tutuklu ve hükümlü. 58 gazete, 28 televizyon, 34 radyo, beş haber ajansı kapatıldı. Bine yakın gazetecinin basın kartı iptal edildi. Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon yapıldı. İktidar bunu 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren ‘FETÖ’yle mücadele için yaptığını söylüyor. Peki ‘FETÖ’ dediği Cemaatin ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık nerede?” dedi.

‘Fethullahçı darbe olsaydı Ahmet Şık ilk içeri atılacak gazeteciydi’

O dönem Cemaatin devlet yapılanmasını yazdığı için hapse atılan Şık’ın bügün FETÖ propagandası yapmaktan yeniden tutuklandığını hatırlatan Mumcu sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetle Cemaat kol kola gezerken, Fethullahçıların devletin sinir uçlarına kadar sızdığını yazan ve bunu yazdığı için hapse atılan Ahmet Şık nerede? Hepiniz biliyorsunuz, Ahmet Şık yine hapiste. Neden hapiste? Savcıya göre ‘FETÖ, PYD ve PKK propagandası’ yapmış. Biraz vicdan sahibi olan, az biraz adalet duygusundan nasibini almış hiç kimse bu suçlamayı kabul edemez, etmez. Biz gazeteciler ve halkımız şahittir ki, Ahmet Şık Fethullahçı darbe gerçekleşseydi, ilk içeri atılacak gazeteciydi.”

Basın açıklamasının ardından duruşmanın görüleceği salona yönelen grup, salonun kapılarını açamadı. Bir süre sonra duruşmanın bekleyenlere haber verilmeden başlatıldığı fark edildi. Gazeteciler bu durumu, ‘Ahmet çıkacak, yine yazacak’ diyerek protesto etti.