Dava hazırlığı: Trump’ın Twitter’da kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı

İfade özgürlüğü kuruluşları Twitter’ı etkin biçimde kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın kullanıcıları engellemesinin anayasayı ihlal ettiğini belirtti.

Trump, son dönemde kendi tweetlerini eleştiren, ti’ye alan veya görüşlerine katılmadığını beyan eden kullanıcıları Twitter’da engellemişti. Bu kullanıcılar, Trump’ın attığı tweetleri göremiyor.

Bunun üzerine New York’taki Columbia Üniversitesi’ne bağlı The Knight First Amendment Institute, bir mektup yazarak Trump’ın Twitter engellemelerinin anayasayı ihlal ettiğini dile getirdi.

Ancak Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmazken, Twitter da yorum yapmamayı tercih etti.

‘Yasalar Trump’ın yanında değil’

Enstitütün üst düzey avukatı Alex Abdo, Twitter’ın günümüzde hükümet için de bir kamusal alan oluşturduğunu belirtirken, Santa Clara Üniversitesi’ndeki bir hukuk profesörü de, siyasetçilerin Facebook’ta kullanıcıları engellemesi konusundaki davalarda yasaların enstitünün yanında olduğunu ifade etti.

Dava açma hazırlığında olduğu bildirilen enstitünün, Trump’tan “Twitter hesabım kişiseldir” yanıtı almasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Ancak hukukçular Trump’ın tweetlerinin siyaseti doğrudan etkilediği görüşünde.