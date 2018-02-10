Dava açılmadı: Alperen Ocakları’nın LGBTİ’leri tehdidi ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı

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LGBTİ Onur Yürüyüşü için “Onları yürütmeyeceğiz, caddeyi kapatırız gelemezler” diyen Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın sözleri ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı.

Mican’ın sözleri üzerine avukatlar Rozerin Seda Kip ve Levent Pişkin, İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan cumhuriyet savcısı Ersoy Altıntaş, Mican hakkında bu tehditvari sözler nedeniyle davaya gerek görmedi.

Savcı, Mican’ın bu sözleri KRT isimli bir kanalda söylemesinden hareketle şunları kaydetti: “Başka bir şahsın sözlerinin yayılmasına yardımcı olduğu için bir gazetecinin cezalandırılması, basının halkı ilgilendiren konuların tartışılmasına katkıda bulunmasına ciddi engel olacaktır ve bunu yapmak için çok geçerli nedenler yoksa bu yolda başvurulmamalıdır. Gazeteciler için, başkalarını rencide veya tahrik edebilecek yahut itibarını zedeleyebilecek beyanlara resmen sistematik olarak mesafeli durmaları yönünde genel bir koşul getirilmesi, basının güncel olaylar, görüşler ve fikirler hususunda bilgi verme rolüyle bağdaşmamaktadır.”

‘Somut tehdit yok’

Altıntaş, kovuşturmaya yer olmadığını belirttiği kararında ‘ifade özgürlüğünün demokratik toplumlarda en önemli temel haklardan birisi olduğunu’ hatırlatarak şöyle devam etti: “Kanundaki düzenlemeye göre suçun oluşabilmesi için somut tehlikenin oluşması gerektiği, söz konusu haberin kanunda tanımlanan somut tehlikeyi oluşturmadığı, şikayete konu olayda şüphelinin üzerine atılı diğer suçların da yasal unsurlarının oluşmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan soruşturma neticesinde, şikayete konu olayda şüphelinin üzerine atılı suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla.”

Avukatlar karara itiraz edecek.

Mican ne demişti?

Mican, geçen yılki yürüyüşten önce şunları söylemişti: “Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. İstihbaratımızı uyarıyoruz. Bu bir proje, kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi. Eşcinselliği yaygınlaştırarak, aile birliğini yok etmek, üremeyi durdurmak, karı koca ilişkisini sonlandırmak ve karı koca ilişkisinden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı fert olabilmesini engellemek istiyorlar. Aile yapısının temeline koyulmuş dinamittir. Gençler o yöne doğru meylediyorlar. Özellikle mahalle çalışmalarına indiler. Biz hiçbir şekilde ne olursa olsun yürütmeyeceğiz. Türk milletine sesleniyorum, bu yapılar çok tehlikeli yapılar. Bu ahlaksızlığı bizim önlememiz lazım, çok ciddi manada yayılacak. Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya. Biz hiçbir şekilde yürütmeyiz. İstesek 200 bin kişi de buluruz.”